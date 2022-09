Sind Unterstützer der Stephan-Jantzen-Tage: Musikfan Klaus Burmeister aus dem Sammlerstübchen zeigt auf das Bild mit einem Seenotretter, Doc Andreas Buhse und Knut Linke (v. l.) von der Agentur Kulturmeer. Foto: Maria Pistor up-down up-down Seenotrettung in Warnemünde Stephan-Jantzen-Tage feiern Jubiläum und ehren ihren Helden Von Maria Pistor | 25.09.2022, 14:42 Uhr

Jubiläum für die Stephan-Jantzen-Tage in Warnemünde: Sie finden mittlerweile zum zehnten Mal statt. Mitorganisator Doc Andreas Buhse verrät, was alles an den Tagen der Seenotrettung im Ostseebad geplant ist.