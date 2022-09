In dieser Woche gibt es wieder einen Kunsthandwerkermarkt in der Rostocker Fußgängerzone. Foto: Christian Schumann up-down up-down Kunst- und Kreativmarkt Zum letzten Mal Kunsthandwerk auf Rostocker Uni-Platz erleben Von Jens Griesbach | 05.09.2022, 16:29 Uhr

Ab Mittwoch bieten zahlreiche Kunsthandwerker in der Fußgängerzone ihre Produkte an – zum letzten mal in diesem Jahr.