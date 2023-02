Im Zoo Rostock können die Besucher ab dem Sommer süße Rote Pandas bewundern. Foto: Marc Scharping up-down up-down Ab Sommer Rote Pandas zum ersten Mal im Zoo Rostock erwartet Von Jens Griesbach | 03.02.2023, 16:54 Uhr | Update vor 17 Min.

Der größte Zoo in Mecklenburg-Vorpommern will auch in diesem Jahr wieder Hunderttausende Besucher anlocken. Darunter sind die gefährdeten Roten Pandas. Mit welchen anderen neuen Tieren das gelingen soll.