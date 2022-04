Rebus hat die umfassende Modernisierung des ZOBs in Rostock für mehrere Millionen Euro in Auftrag gegeben. FOTO: Aline Farbacher Für mehr Barrierefreiheit ZOB in Rostock wird umgebaut und modernisiert Von Aline Farbacher | 11.04.2022, 16:30 Uhr

Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten starten. Neben WLAN soll die Umgestaltung der Haltestelle am Hauptbahnhof Süd in Rostock weitere Vorteile für Kunden bringen.