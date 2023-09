Mit neuem Manegenzauber 2023 Zirkus Frank gastiert am Rostocker Stadthafen Von Aline Farbacher | 12.09.2023, 13:56 Uhr Der Zirkus Frank gastiert mit seinem neuen Programm „Manegenzauber 2023“ am Rostocker Stadthafen. Foto: Zirkus Frank up-down up-down

Ab Freitag, 15. September, bis 1. Oktober laden die Mitglieder des Zirkus Frank am Stadthafen in eine andere magische Welt. Was das neue Programm zu bieten hat.