Auf dem Parkplatz der Rostocker Stadthalle entsteht das Südtor mit Wohnungen, Hotel, Nahversorger und Parkhaus. FOTO: Georg Scharnweber Rostocker Südstadt Das ist alles beim neuen Südtor geplant Von Jens Griesbach | 11.05.2022, 05:00 Uhr

Es ist einiges los in der Rostocker Südstadt. Gleich mehrere Bauvorhaben werden den Stadtteil im kommenden Jahrzehnt in Atem halten. Am so genannten Südtor wird es künftig nicht nur Wohnungen geben, sondern auch ein weiteres B&B-Hotel.