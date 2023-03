Am 1. und 2. April öffnen sich die Türen der Eishalle Rostock exklusiv für Wiro-Mieter. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Eislaufen und Programm Wiro lädt ihre Mieter zum Familienwochenende in die Eishalle Rostock Von Antje Kindler | 24.03.2023, 17:54 Uhr

Am 1. und 2. April findet das traditionelle Eislaufen in der Halle in der Schillingallee Rostock statt. Neben kostenlosem Eintritt erwartet Besucher ein Programm mit Musik, Zaubershow und Kinderschminken.