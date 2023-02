In der Möllner Straße in Rostock-Lichtenhagen läuft das derzeit größte Neubauvorhaben der Wiro. Hier entstehen knapp 320 Wohnungen. Foto: WIRO - Wohnen in Rostock up-down up-down Wohnen in Rostock Wiro baut in Rostock mehr als 500 neue Wohnungen Von Jens Griesbach | 09.02.2023, 15:58 Uhr

Die Nachfrage nach Wohnungen in Rostock ist hoch. In welchen Stadtteilen das größte Wohnungsunternehmen in MV aktuell baut und ab wann die neuen Wohnungen gemietet werden können.