Zum Tag der Erneuerbaren Energien informieren Experten auf dem Universitätsplatz Rostock über den Ausbau der Windenergie in der Region. FOTO: Julian Stratenschulte Tag der Erneuerbaren Energien Windenergie mitten in Rostocker Innenstadt erlebbar Von Jens Griesbach | 28.04.2022, 11:31 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern wird der Tag der Erneuerbaren Energien auch in diesem Jahr mit einem Aktionswochenende begleitet. In Rostock gibt es Mitmachangebote mitten in der Fußgängerzone.