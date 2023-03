In Rövershagen kam es laut Polizei zu Schmierereien. Foto: Bundespolizeiinspektion Rostock up-down up-down Rostock Erneut Züge mit „Hansa“ Schriftzügen bemalt Von Anni Hintz | 21.03.2023, 11:52 Uhr

Am Wochenende kam es in Rövershagen laut Polizei zu Schmierereien. Dabei brachten Täter in einer Regionalbahn einen Schriftzug „FC Hansa“ in den Farben blau, weiß und rot an.