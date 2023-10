Rostocker Kaufmannschaft Wieder große Spendengala der Rostocker Jahresköste Von Jens Griesbach | 03.10.2023, 12:49 Uhr Auf dem Gelände der Jugend- und Begegnungsstätte Fischkutter in Toitenwinkel will die Jahresköste einen neuen Spielplatz finanzieren: Gemeindepädagoge Philipp Schnabel (l.) und Öllermann Kai Rocholl. Foto: Anette Pröber up-down up-down

Die Rostocker Kaufleute haben ihre diesjährigen Hauptspendenzwecke festgelegt. 65.000 Euro gehen an zwei Projekte in der Hansestadt. Wofür beim großen Festmahl der Jahresköste am 27. Oktober gespendet wird.