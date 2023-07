Diebstahl, Unfälle, Brände, gewalttätige Angriffe auf Mitbürger – Sirenen von Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei waren in diese Woche des Öfteren in den Straßen Rostocks zu hören. So ermittelt die Rostocker Kriminalpolizei derzeit in verschiedenen Fällen.

Der Schock über die Entführung einer jungen Frau in der Rostocker Südstadt am vergangenen Sonntag, 16. Juli, saß so manchem Rostocker noch im Nacken, da sorgten Ereignisse am Mittwoch, 19. Juli, gleich mehrfach für negative Gänsehaut. Zunächst brannte eine Wohnung in Toitenwinkel, dann erfasste ein LKW einen Radfahrer in Dierkow und verletzte ihn schwer und am Abend desselben Tages, dann die erschreckende Nachricht von einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann war aus noch ungeklärter Ursache vor eine Straßenbahn in Lichtenhagen erfasst worden und an seinen Verletzungen gestorben.

Ebenfalls erschreckend war nur einen Tag später der sexuelle Übergriff auf eine erst 14-Jährige durch einen Unbekannten, der eine Guy-Fawkes-Maske trug. In diesem Fall sucht die Polizei aktuell noch nach Zeugen. Auch mussten Rettungskräfte am Strand von Warnemünde in dieser Woche eine 14-Jährige vor dem Ertrinken retten und reanimieren. Am Morgen desselben Tages wurde zudem in Warnemünde ein 27-jähriger Mann mit schweren Verletzungen am Hals gefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Alles in allem war es mit Blick auf die Polizeimeldungen eine nervenaufreibende Woche, in der sich gefragt werden kann, wie sicher ist die Hansestadt. Oder vielmehr, wie sicher fühlen Sie sich in Rostock? Stimmen Sie bei unserer Umfrage zum Wochenende ab.