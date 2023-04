Zum Verkaufsstart des Deutschlandtickets warben RSAG-Vorstand Jan Bleis (v.l.), Asta-Vorsitzende Kristin Wieblitz, Nordwasser-Personalchef Bernd Mangold und VVW-Chef Stefan Wiedmer für das neue 49 Euro teure Ticket. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Angebot ab 1. Mai Erste Deutschlandtickets in Rostock verkauft: Wie Sie an das neue Angebot kommen Von Malte Fuchs | 03.04.2023, 15:16 Uhr

Der Verkehrsverbund Warnow verkaufte am Montag die ersten Deutschlandtickets in Rostock. Zufrieden mit der Nachfrage waren die Verantwortlichen bereits nach wenigen Stunden. Ab 1. Mai ist das Angebot gültig. Was das für Rostocks Studenten und diejenigen bedeutet, die bereits ein Monatsabonnement haben.