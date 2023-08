Alle zwei Jahre feiert die Illustrade in Rostock die Illustrationskunst mit einem viertägigen Festival. Bereits zum fünften Mal wird die gesamte Innenstadt am zweiten Septemberwochenende zur Bühne für neue und etablierte Illustratoren und lockt deutschlandweit Kreative und Kunstliebhaber an die Ostsee. An verschiedenen Orten in Rostock gibt es Ausstellungen, Workshops, Lesungen und Konzerte. „Ich bin sehr froh, erstmals dabei sein zu dürfen“, sagt der 31-jährige Illustrator Arkadij Blinow aus Wismar. „Das Illustrade-Festival ist sehr bekannt und hat eine überregionale Strahlkraft.“

Blinow ist einer von 16 Künstlern, die eine Rostocker Jury aus insgesamt 126 Bewerbern für die Hauptausstellung der Illustrade im Kunstverein Rostock in der Östlichen Altstadt ausgewählt hat. „Die Bewerberzahl war dieses Jahr wirklich sehr groß. Bei der Illustrade 2021 hatten wir nur 75 Bewerber“, sagt Claudia Aßmann, eine der hauptverantwortlichen Organisatorinnen der Illustrade vom Kunstverein.

Arkadij Blinow wird bei dieser Ausstellung, die gleichzeitig mit dem Festival am Donnerstag, 7. September, um 19.30 Uhr in der Galerie des Kunstvereins Amberg 13 eröffnet wird, unter anderem sein Triptychon zeigen, ein „Wimmelbild zum Thema Realitätsflucht“, erklärt er.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

„Es ist wirklich sehr schön, eine Fläche zu bekommen, um die eigenen Arbeiten präsentieren zu können“, sagt Blinow. Genau das ist auch ein Hauptanliegen der Illustrade. „Wir wollen junge Illustratoren in Rostock zusammenbringen und ihre Arbeit sichtbar machen“, erklärt Claudia Aßmann. „Und auch dem Publikum wollen wir deutlich machen, wie vielfältig Illustration sein kann.“

Zum Abschluss der Illustrade am Sonntag, 10. September, wird bei der Hauptausstellung auch wieder der mit 1000 Euro dotierte Jurypreis vergeben. Gleichzeitig gibt es einen Publikumspreis.

Der Illustrator Arkadij Blinow aus Wismar stellt erstmals bei der Illustrade in Rostock aus und zeigt sein Triptychon. Foto: Arkadij Blinow Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Am Freitag, 8. September, spielt sich das Programm der Illustrade ab 16 Uhr vor allem in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) ab. „Hier können die Besucher einen Illustrationsspaziergang zu verschiedenen Stationen machen“, sagt Claudia Aßmann. Ausstellungen gibt es unter anderem im Warnow Valley Lab, im Full Color Shop und im Studio 36 in der KTV. Im Studio 36 wird um 20.30 Uhr zudem noch zu einem Konzert eingeladen. Das komplette Programm der Illustrade 2023 gibt es demnächst im Internet unter www.illustrade-festival.de.

Großer Illustrationsmarkt am Sonnabend im Peter-Weiss-Haus

Eine „Hall of Schön“ ist erstmals am Sonnabend, 9. September, von 10 bis 18 Uhr im Peter-Weiss-Haus geplant. „Bis zu 20 Illustratoren verkaufen hier ihre Bücher, Plakate, Bilder und Karten“, erklärt Claudia Aßmann. Aktionen gibt es an diesem Veranstaltungstag in erster Linie in der Frieda23 in der Friedrichstraße: Ausstellungen, Workshops und Filmvorführungen. Um 20.30 Uhr werden sechs kurze Animationsfilme unter freiem Himmel gezeigt. „Danach schließt sich in der Frieda die große Illustrade-Party für alle an“, lädt Claudia Aßmann ein.

Illustrationsszene tritt im Comic Battle gegeneinander an

Bevor am Sonntag zum Abschluss um 17 Uhr die Preisverleihung der Illustrade stattfindet, gibt es ab 12 Uhr noch einen Skizzen-Rundgang vom Heiligen-Geist-Hof zum Kunstverein in der Östlichen Altstadt. „Teilnehmer sollten Stift und Skizzenblock nicht vergessen“, sagt Claudia Aßmann. Und um 15 Uhr steht noch das Comic Battle an. „Hier trifft sich die Illustrationsszene für ein würdiges Finale im Kunstverein, um ihre zeichnerische Spontanität im beinharten Zweikampf unter Beweis zu stellen“, sagt sie. „Und auch das Publikum kann mitmachen.“