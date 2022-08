So langsam wirft die Hanse Sail ihre Schatten voraus. Mit der „Minerva“ hat bereits der erste Traditionssegler in Rostock festgemacht, bis zum offiziellen Start des maritimen Großereignisses am Donnerstag, 11. August, werden noch über 100 weitere Schiffe im Stadthafen und Warnemünde erwartet.

Bis Sonntag, 14. August, ist mit Konzerten, Fahrgeschäften und jeder Menge Imbissständen auch an Land für ordentlich Trubel gesorgt. Worauf freuen sich die Rostocker oder meiden sie die Sail?