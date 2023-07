Bei der Hanse Sail 2022 lieferten sich die „Thor Heyerdahl“ und die „Roald Armundsen“ ein spektakuläres Match Race. Bei diesen Regatten sind Mitsegler an Bord willkommen. Foto: Herbert Böhm up-down up-down Hanse Sail 2023 Wie Gäste bei der Hanse Sail in Rostock mitsegeln können Von Jens Griesbach | 11.07.2023, 05:00 Uhr

Mit einem Traditionssegler bei der Hanse Sail am zweiten Augustwochenende in See stechen? Noch gibt es diese Möglichkeit – aber nicht mehr lange. Wo sich Gäste anmelden können.