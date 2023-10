Grundsteinlegung in Östlicher Altstadt Wie die Hochschule für Musik und Theater Rostock fit für die Zukunft gemacht wird Von Jens Griesbach | 06.10.2023, 14:18 Uhr Der moderne Neubau wird das bestehende Bühnengebäude der HMT Rostock auf drei Seiten umschließen. Die Fertigstellung des Baus ist nach derzeitiger Planung für den Sommer 2025 vorgesehen. Foto: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock up-down up-down

In der Östlichen Altstadt wurde der Grundstein für den Erweiterungsbau der HMT Rostock gelegt. Was hier auf historischem Gelände in den nächsten Jahren alles entstehen soll.