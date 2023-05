Flüchtlinge aus der Notunterkunft in der Rostocker Industriestraße beschuldigten Mitarbeiter von Baltic Secur des gewalttätigen Handelns. Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Nach schweren Vorwürfen im April Warum der Sicherheitsdienst Baltic Secur weiterhin im Rostocker Flüchtlingsheim aktiv ist Von Nicolas Bahr | 23.05.2023, 13:10 Uhr

Schlechtes Essen sei nur die Spitze des Eisbergs, berichteten Flüchtlinge Mitte April über die Zustände in der Notunterkunft in der Industriestraße in Rostock-Schmarl. Vom Wachpersonal sollen sie sogar geschlagen worden sein. Was sich in der Unterkunft seitdem verändert hat.