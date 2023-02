In diesem Jahr blicken die Norddeutschen Neuesten Nachrichten (NNN) auf ihr 70-jähriges Bestehen zurück. Während Menschen in diesem Alter sich schon in ihrem wohl verdienten Ruhestand befinden, sind die Redakteure der NNN stets auf der Suche nach neuen Geschichten und stellen sich mehr und mehr der Herausforderung, nicht nur Inhalte für die Tageszeitung und die Homepage, sondern auch Audio- und Videobeiträge zu produzieren und mit den Rostockern auch über die sozialen Netzwerke in Kontakt zu bleiben.

Fest steht, wir als NNN gehen noch lange nicht in Rente. Zum Geburtstag gratulieren Persönlichkeiten der Stadtgesellschaft und beantworten die Frage: „Was schätzen Sie an den Norddeutschen Neuesten Nachrichten?“

Roland Methling – Rostocks Ex-Oberbürgermeister

Roland Methling war von 2005 bis 2019 Rostocks Oberbürgermeister, leitete jahrelang den Hanse-Sail-Verein und ist heute unter anderem Vorsitzender des Fördervereins Tradition Ostseeschifffahrt.

Roland Methling war von 2005 bis 2019 Rostocks Oberbürgermeister. Foto: Roland Methling Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Seit über 40 Jahren gehört bei uns die NNN am Frühstückstisch zur Familie, weil sie hier verwurzelt ist und über viele Jahre auf ihre Expertise zur regionalen Geschichte, Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport bauen konnte. Respekt vor den Zeitungsmachern, die täglich ein anspruchsvolles Produkt fertigstellen müssen und täglich von ihren Lesern bewertet, kritisiert und gelobt werden. Das alles muss man aushalten können – bitte weitere 70 Jahre!“, sagt Roland Methling.

Elizabeth Prommer – designierte Rektorin der Uni Rostock

Elizabeth Prommer ist Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin. Aktuell ist sie an der Universität Rostock die Direktorin des Instituts für Medienforschung Lehrstuhl für Kommunikations- und Medienwissenschaft. Im April tritt sie ihr neues Amt als Uni-Rektorin und damit die Nachfolge von Wolfgang Schareck an.

Elizabeth Prommer ist designierte Rektorin der Uni Rostock. Foto: dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Am meisten schätze ich an der NNN, dass es sie überhaupt gibt. Es ist wichtig, dass wir in einer Stadt die Möglichkeit haben, uns vielfältig aus verschiedenen Quellen zu informieren. Dies macht die NNN möglich. Ich bin rege Nutzerin der App – so sind die Nachrichten immer schnell verfügbar“, sagt Elizabeth Prommer.

Klaus-Jürgen Strupp – Präsident der IHK zu Rostock

Klaus-Jürgen Strupp ist seit Ende 2019 Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock, Inhaber mehrere Autohäuser in der Hansestadt und war bis Sommer 2022 Stadionsprecher für den FC Hansa Rostock.

Klaus-Jürgen Strupp ist seit Ende 2019 Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock. Foto: Holger Martens Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„An den NNN schätze ich, dass sie vor wenigen Jahren damit begonnen haben, Lokal- und Regionalthemen weit vorne im Blatt zu platzieren. Als Rostocker spricht mich das an – danach erst kommt die Rubrik Wirtschaft und Politik, das unterscheidet die NNN von anderen Zeitungen. Als Vorsitzender des regionalen Verkehrsausschusses der Region Rostock werfe ich immer auch einen Blick auf die NNN-Rubrik ,Baustellen in und um Rostock´, das halte ich für einen sehr guten Service für alle, die auf den Straßen der Region unterwegs sind. Als Großvater weiß ich, dass die Kinderseite ganz hinten immer mal wieder die junge Leserschaft begeistert – aus meiner Sicht eine hervorragende Investition in die Zukunft. In diesem Sinne wünsche ich den NNN alles Gute für die Zukunft!“, sagt Klaus-Jürgen Strupp.

Antje Angeli – Direktorin des Rostocker Zoos

Antje Angeli ist seit Sommer 2021 Direktorin des Rostocker Zoos. Zuvor war sie 15 Jahre lang Kuratorin des Tierparks der Hansestadt.

Antje Angeli ist seit Sommer 2021 Direktorin des Rostocker Zoos und liebt alle ihre Tiere. Foto: Ronny Gohlke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Norddeutsche Neueste Nachrichten oder NNN wie sie von den meisten genannt wird, feiert ihren 70. Geburtstag, wozu ich dem Verlag sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, im Namen des Zoos herzlich gratuliere. Wir sind dankbar, dass wir mit der NNN ein so zuverlässiges Medium haben, dass die Leserinnen und Leser mit Neuigkeiten über den Zoo versorgt und über wichtige Termine und Angebote informiert. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg!“, sagt Antje Angeli.

Ralph Reichel – Intendant des Volkstheaters Rostock

Seit 2018 ist Ralph Reichel Intendant und Geschäftsführer des Volkstheaters Rostock. Die kommenden Jahre werden für die Spielstätte bewegend. 2028 sollen die Vorstellungen im neuen Volkstheater am Bussebart stattfinden.

Seit 2018 ist Ralph Reichel Intendant und Geschäftsführer des Volkstheaters Rostock. Foto: Gene Glover Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Die NNN lese ich gern, weil sie für guten lokal verorteten Journalismus steht und mich über Stadt und Region zuverlässig informiert. Ich freue mich immer besonders, wenn Berichte und Hintergrundgeschichten zu Veranstaltungen und Personen der regionalen Kulturszene erscheinen. Und würde, wenn ich mir etwas wünschen dürfte, gern sagen: mehr davon! Auf jeden Fall aber: Herzlichen Glückwunsch zum 70.!“, sagt Ralph Reichel.

Regine Lück - Präsidentin der Rostocker Bürgerschaft

Regine Lück ist seit Juli 2019 als Nachfolgerin von Wolfgang Nitzsche die Präsidentin der Rostocker Bürgerschaft.

Regine Lück ist seit Juli 2019 Präsidentin der Rostocker Bürgerschaft. Foto: Georg Scharnweber Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Nie war es wichtiger als heute, dass unabhängige Medien wie die NNN über aktuelle Entwicklungen fundiert und seriös recherchiert berichten. Den NNN gelingt dabei seit vielen Jahren ein guter Mix aus internationalen Nachrichten, Geschichten aus der Region und Meinungen von nebenan. Die Norddeutschen Neuesten Nachrichten bleiben aber auch in ihrer Erscheinungsform am Puls der Zeit. Neben der gedruckten Ausgabe erreichen die NNN neue Leserinnen und Leser durch ihr digitales Angebot“, sagt Regine Lück.