Kommt da noch was? Die Stadt ist nun gefordert, dem Land vorzulegen, welche Buga-Projekte trotz Gartenschauabsage wann und wie umgesetzt werden können. FOTO: Hansestadt Rostock Klarheit noch in dieser Woche Welche Buga-Projekte sollen trotz Absage nach Rostock kommen? Von Malte Fuchs | 13.06.2022, 20:32 Uhr

Die Bundesgartenschau in Rostock wird es nicht geben. Doch was wird aus den Großprojekten, die durch die Buga hätten gefördert werden sollen? Nach einem Treffen von Vertretern von Stadt und Land am Montag zeichnet sich ein Fahrplan ab.