Höhepunkte wie die Märchenwaldbühne sollen den Rostocker Weihnachtsmarkt 2022 so schön wie 2019 machen. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Trotz Energiesparmaßnahmen Weihnachtsmarkt in Rostock soll so schön wie vor Corona werden Von Aline Farbacher | 21.10.2022, 18:42 Uhr

Am 21. November startet in Rostock der Weihnachtsmarkt. Viele der coronabedingt 2021 gestrichenen Höhepunkte kommen wieder. Allerdings müssen sich Besucher in diesem Jahr besonders warm anziehen.