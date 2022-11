Vor Schaustellerin Jil Schneider vom Pyramiden-Stübl und ihren Kollegen stehen arbeitsreiche Wochen: der Rostocker Weihnachtsmarkt öffnet am Montag. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Startschuss auf dem Neuen Markt Größter Weihnachtsmarkt im Norden lockt wieder nach Rostock Von Jens Griesbach | 20.11.2022, 11:37 Uhr

Der Rostocker Weihnachtsmarkt verbreitet in diesem Jahr vom 21. November bis 22. Dezember wieder vorweihnachtliche Stimmung in der Rostocker Innenstadt. Was es ab Montag alles zu erleben gibt.