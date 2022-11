Auto statt Kutsche - das Märchen vom Froschkönig kommt in einer modernen Form auf die Bühne im Stadthafen. Marcus Möller (v.l.), Lydia Wilke und Peer Roggendorf während der Proben. Foto: Mirco Dalchow up-down up-down Start in der Bühne 602 „Der Froschkönig“ läutet Zeit der Weihnachtsmärchen in Rostock ein Von Mirco Dalchow | 09.11.2022, 12:15 Uhr

Es ist wieder soweit: Die Weihnachtsmärchen halten Einzug in den Spielplan der Theater. Auch in der Bühne 602 im Rostocker Stadthafen haben die Schauspieler fleißig geprobt, um die kleinen Zuschauer zu verzaubern. Ein Blick hinter die Kulissen vor der Premiere am 9. November.