Hat die Hälfte des Aufbaus bereits geschafft: Frank Kropp, Betreiber des Weihnachtsdorfes am Brink in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Rostock Weihnachtsdorf am Brink lädt wieder zum Glühwein ein Von Jens Griesbach | 11.11.2022, 13:14 Uhr

Zwei Corona-Weihnachtsmärkte sind genug, sagt Veranstalter Frank Kropp und will zurück zur Normalität. Was er den Rostockern in seinem Weihnachtsdorf am Brink in der KTV alles bieten will.