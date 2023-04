Der 17-jährige Emil Borgwardt konnte den Saisonstart der Wassersportanlage Supieria im IGA-Park kaum abwarten und wagte am Karfreitag einige Stunts auf dem Wasser. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Saisonstart bei Supieria im IGA-Park Bei nur acht Grad Wassertemperatur: Rostocker sind heiß auf Wassersport Von Aline Farbacher | 07.04.2023, 17:42 Uhr

Am Karfreitag, 7. April, eröffnete die Wassersportanlage Supieria im Rostocker IGA-Park das erste Mal in 2023. Warum die Sportler trotz kalter Temperaturen nicht von ihren Boards zu bekommen waren und was Neues geplant ist.