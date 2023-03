Der Bahnverkehr in ganz Deutschland wird am Montag lahmgelegt. Foto: dpa/Bernd Wüstneck up-down up-down Fragen und Antworten Bahn und S-Bahn-Ausfall? Was Rostocker zum Warnstreik am Montag wissen müssen und | 24.03.2023, 16:23 Uhr | Update vor 1 Std. Von Carolin Beyer Stefan Menzel | 24.03.2023, 16:23 Uhr | Update vor 1 Std.

Wird am Montag noch eine S-Bahn in Rostock fahren? Und wie können Autofahrer Staus vermeiden? Antworten darauf finden Sie in unserer Übersicht.