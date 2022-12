Gl├╝hwein, Mutzen, Karussells ÔÇô nach zwei Jahren ohne weihnachtlichen Trubel in der Rostocker Innenstadt locken 16 Karussells und 50 geschm├╝ckte H├Ąndlerbuden seit 21. November wieder zahlreiche Besucher auf die 3,2 Kilometer lange Bummelmeile des Rostocker Weihnachtsmarkts.

Noch bis 22. Dezember k├Ânnen sich Gro├č und Klein an den weihnachtlichen D├╝ften, den Lichtern und den verschiedenen Programmangeboten auf der M├Ąrchenb├╝hne auf dem Neuen Markt erfreuen. Seid Ihr schon ├╝ber den Weihnachtsmarkt gebummelt oder meidet Ihr den Trubel lieber? Was liebt Ihr besonders am Rostocker Weihnachtsmarkt? Stimmt ab.