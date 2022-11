Veranstalter Heiko Lange freut sich, dass er in diesem Jahr auf der Fläche hinter dem Kloster zum Heiligen Kreuz in der Rostocker Innenstadt seinen „Advent im Klostergarten“ durchführen darf. Foto: Aline Farbacher up-down up-down Statt Historischem Weihnachtsmarkt Was der „Advent im Klostergarten“ Rostockern bieten soll Von Aline Farbacher | 08.11.2022, 16:59 Uhr

Bereits am Dienstag begannen die ersten Aufbauarbeiten in der Rostocker Innenstadt. Welche Künstler auftreten sollen, was es zu essen gibt und wie viel der Eintritt kostet.