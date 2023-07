Freizeittreff oder Naturoase: Der Fischerdorf-Park im Rostocker Stadtteil Evershagen hat viel Potenzial. Foto: Anne Luttermann up-down up-down Mehr Gastro und Sport Was aus den Plänen für das Fischerdorf in Rostock wurde Von Anne Luttermann | 03.07.2023, 17:51 Uhr

Bisher hat sich in der Parkanlage zwischen den Stadtteilen Evershagen und Lütten Klein nicht viel getan. Ideen, um das Areal aufzuwerten, gab es jedoch viele. Was in den vergangenen Jahren geplant war.