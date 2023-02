Von einem Preisgeld eines NNN-Gewinnspiels, kaufte sich der langjährige Leser Arvid Schnauer eine Pyramide aus dem Erzgebirge. Foto: Aline Farbacher up-down up-down Leser der NNN Was Arvid Schnauer seit mehr als 30 Jahren an seiner Zeitung schätzt Von Aline Farbacher | 18.02.2023, 06:00 Uhr

Der pensionierte Pastor ist langjähriger Leser der Norddeutschen Neuesten Nachrichten. Warum und wo er die NNN am liebsten liest und was all das mit einer Pyramide zu tun hat.