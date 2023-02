In Marienehe entstand in wenigen Wochen ein kleines Containerdorf für Geflüchtete. Widerstand dagegen gab es kaum. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Kaum Proteste gegen Geflüchtete Hat Rostock aus dem Lichtenhagen-Pogrom 1992 gelernt? Von Malte Fuchs | 08.02.2023, 15:31 Uhr

Seit Tagen kommt es aufgrund einer geplanten Unterkunft für Geflüchtete in Upahl bei Grevesmühlen zu teils ausländerfeindlichen Protesten. Auch die Stadt Rostock will mehr Unterkünfte für Geflüchtete ausweisen – dennoch gibt es in der Hansestadt keinen Protest dagegen. Woran liegt das?