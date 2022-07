In Warnemünde wurde ein neuer Hitzerekord gemessen. FOTO: Carolin Beyer up-down up-down Rostock Warnemünde knackte am Mittwoch den bisherigen Hitzerekord Von Anne Luttermann | 20.07.2022, 16:26 Uhr

Die Wetterstation in Warnemünde hat an diesem Mittwoch eine so hohe Temperatur wie nie zuvor im Ort gemessen. Damit wurde der bisherige Höchstwert aus 2018 übertroffen.