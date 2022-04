Warnemünder Turmleuchten FOTO: Thomas Häntzschel Maximal 25.000 Besuchern zugelassen Warnemünder Turmleuchten unter Corona-Regeln Von dpa | 09.04.2022, 13:51 Uhr | Update vor 13 Std.

Nach zwei Absagen in Folge soll am Samstag (21.30 Uhr) das Neujahrsspektakel „Warnemünder Turmleuchten“ über die Bühne gehen. Bereits ab 17.00 Uhr werde es ein Vorprogramm mit Live-Musik geben. Hauptteil des Turmleuchtens, das von 1998 bis 2015 unter „Leuchtturm in Flammen“ firmierte, sind rund 20 Minuten Feuerwerk und Laserspektakel, begleitet von Musik und Texten.