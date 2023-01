Für die insgesamt sieben Museumsabende, die in diesem Jahr im alten Fischerhaus in der Alexandrinenstraße 31 stattfinden, werden die Karten ab 1. Februar verkauft. Uwe Heimhardt, Vorsitzender des Museumsvereins, empfiehlt Interessenten aufgrund begrenzter Platzkapazität sich sehr bald Tickets zu sichern. Foto: Sabine Schubert up-down up-down Veranstaltungsreihe geht weiter Warnemünder Museumsabende starten mit maritimer Musik ins neue Jahr Von Caroline Bothe | 31.01.2023, 17:54 Uhr

Die Reihe der Warnemünder Museumsabende geht in diesem Jahr in die nächste Runde. Besucher erwarten unter anderem spannende Vorträge aus vergangenen Zeiten und maritime Gesänge. Der Kartenverkauf startet am 1. Februar.