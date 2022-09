Die Kleingärtner Dieter Radtke (v.l.), Ulrich Czill und Karl Karbautzki gehörten mit zu den ersten, die sich beim Apfelfest vom Kleingartenverein Am Moor in die Schlange mit den Äpfeln reihten. Foto: Maria Pistor up-down up-down Warnemünde Kleingärtner stellen mit einer mobilen Kelterei Apfelsaft her Von Maria Pistor | 18.09.2022, 14:36 Uhr

Zum Jahresreigen der Warnemünder Kleingartenanlage Am Moor in Warnemünde gehört der Besuch der mobilen Kelterei für die Apfelernte. Die Kleingärtner nutzten am Sonnabend die Möglichkeit für ihre Gartenschätze.