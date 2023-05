Zum Internationalen Museumstag 2023 am 21. Mai hat auch das Warnemünder Heimatmuseum geöffnet. Peter Falkowski (v.l.) und Renate Kreuscher von der Trachtengruppe sowie Museumsvereinvorsitzender Uwe Heimhardt mit Frau Marion und Anne Holst helfen alle mit. Foto: Maria Pistor up-down up-down Museumstag in Warnemünde Heimatmuseum lockt Besucher mit Schmalzstullen, Maibowle und Vorführungen ins alte Fischerhaus Von Maria Pistor | 21.05.2023, 16:46 Uhr

Zum Internationalen Museumstag am 21. Mai öffneten traditionell zahleiche Museen ihre Türen. So auch das Heimatmuseum Warnemünde. Bei freiem Eintritt standen an diesem Sonntag einige besondere Angebote auf dem Programm.