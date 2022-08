In Warnemünde kann in einem Simulator der Alltag auf einer Schiffsbrücke geprobt werden. Foto: Dirk Kahnke up-down up-down Warnemünde Hochschule gibt Einblick in maritime Ausbildung Von Reiner Frank | 30.08.2022, 13:45 Uhr

Ob Ausbildung oder Studium – der Bereich Seefahrt hat in MV eine lange Tradition. Ab Donnerstag wird sie mit Vorträgen und Besichtigungen in Warnemünde verdeutlicht. Auch ein Blick in die Zukunft wird nicht fehlen.