Schnellzeichner und Musiker Olaf Hobrlant hat für den Abend mit Horst Köbbert am 24. Februar in Warnemünde einige Zeichnungen des berühmten Warnemünders angefertigt. Foto: Olaf Hobrlant Musikabend im Ringelnatz Warnemünder Veranstalter und Künstler ehren Horst Köbbert Von Maria Pistor | 19.02.2023, 12:53 Uhr

Die Warnemünder haben ihren Horst Köbbert geliebt. In diesem Februar wäre er 95 Jahre alt geworden. Ein musikalischer Abend am 24. Februar im Ringelnatz ist eine Hommage an den bekannten Entertainer.