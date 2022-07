Der Inhaber des Restaurants Cut and Chill auf dem Warnemünder Golfplatz, Patrick Schumann (r.) und sein Küchenchef Enrico Mönker treten als Duo beim TV-Format „Mein Lokal, dein Lokal“ an. FOTO: Aline Farbacher up-down up-down Bei den Dreharbeiten in Warnemünde Restaurant Cut & Chill will bei „Mein Lokal, dein Lokal“ punkten Von Aline Farbacher | 13.07.2022, 17:46 Uhr

Ein Filmteam war diese Woche für die Kabel Eins-Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ in vier Lokalen in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Am Mittwoch war Patrick Schumann auf dem Golfplatz Warnemünde Gastgeber. Wir schauten hinter die Kulissen.