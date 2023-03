Nach langer Zeit finden sich die Musiker der beliebten DDR-Band Badister wieder für ein Konzert am 17. März im Ursprung zusammen. Foto: Detlef Lückstädt up-down up-down Seltener Auftritt in Rostock Warnemünder Band Badister steht nach knapp 34 Jahren wieder zusammen auf der Bühne Von Maria Pistor | 14.03.2023, 18:06 Uhr

Die ehemalige Warnemünder Band Badister gibt am 17. März ein ausverkauftes Konzert in der Rostocker Kleinkunstbühne Ursprung. An diesem Abend stehen die Mitglieder das erste Mal wieder in Originalbesetzung zusammen auf der Bühne. Welche Visionen sie noch haben.