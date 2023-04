Brutaler Hammer-Angriff auf Taxifahrer in Rostock: Fahrgast verletzt Mann mit Werkzeug schwer und flüchtet – Gab es Streit beim Bezahlen? Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Taxifahrt am Sonntag Nach Hammer-Angriff in Warnemünde – Täter weiter auf der Flucht Von dpa | 17.04.2023, 07:21 Uhr

Am Wochenende kam es zu einem Hammer-Angriff auf einen Taxifahrer in Warnemünde. Auch am Montag konnte der Täter noch nicht gestellt werden.