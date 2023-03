In der Ausstellung „Tiefgang“ im Kurhaus Warnemünde präsentieren die Sammler Tom Richter (v.l.), Rainer Katzer sowie Alexander Gehrke der Öffentlichkeit besondere Werke. Foto: Maria Pistor up-down up-down Neue Ausstellungen Warnemünde bietet der Kunst eine Bühne: Sammler gewähren Einblicke in ihre Schätze Von Maria Pistor | 29.03.2023, 18:28 Uhr

Diese Woche steht in Warnemünde ganz im Zeichen der Kunst. An vier Orten wurden und werden Ausstellungen eröffnet. Bei der größten Schau „Tiefgang“ im Kurhaus geben Sammler Einblicke in ihre privaten Kunstsammlungen.