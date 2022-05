In Rostocker Straßenbahnen könnte es im Sommer noch ein wenig enger werden. FOTO: Aline Farbacher Günstig durch Deutschland Wann gibt es das Neun-Euro-Ticket in Rostock zu kaufen? Von Malte Fuchs | 08.05.2022, 14:07 Uhr

In Berlin ist das Gesetz zum Neun-Euro-Ticket noch nicht in trockenen Tüchern – doch in Rostock ist bereits bekannt, wann und wo es den günstigen Fahrschein geben soll. Die RSAG erwartet volle Busse und Bahnen.