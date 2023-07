Die Supieria Anlage bietet Wassersportaktivitäten für Groß und Klein vor der Kulisse des Rostocker Überseehafen. Foto: Lara Tiefensee up-down up-down Sommer, Sonne, Ostseestrand Von SUP bis E-Boot: Das kostet Wassersport in Rostock Von Lara Tiefensee | 15.07.2023, 05:00 Uhr

Die Sommerferien stehen vor der Tür und die Rostocker kommen regelmäßig in den Genuss heißer Sommertage. Durch die Lage an der Warnow und Ostsee bieten sich jede Menge Wassersportaktivitäten. Was Rostocker auf dem Wasser alles unternehmen können