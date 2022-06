Marcus Bosch (v.l.), Henrik Kuhlmann, Ralph Reichel, Rainer Holzapfel und Katja Taranu haben viel vor für die neue Spielzeit des Rostocker Volkstheaters. FOTO: Mirco Dalchow Rostock Volkstheater kooperiert mit Bier-Spaßpartei in neuer Spielzeit Von Anne Luttermann | 13.06.2022, 18:19 Uhr

Das Volkstheater Rostock will in der neuen Saison Premieren nachholen, die in den vergangenen zwei Jahren der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind. Aber auch Stücke mit viel Spaß und Bier stehe im Programm.