Im Rostocker Nordosten sind in den frühen Morgenstunden am Sonntag gleich mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Die Polizei fahndete erfolglos nach den Brandstiftern. Dieses neuerliche Feuer kommt für die Anwohner in den Stadtteilen Dierkow und Toitenwinkel überraschend, denn erst am Freitag vermeldete die Polizei die Festnahme von fünf Brandstiftern und damit die Aufklärung einer mehrmonatigen Feuerserie im Nordosten der Hansestadt.

Kurz vor 5 Uhr am Sonntag meldeten sich Augenzeugen bei Polizei und Feuerwehr und meldeten lodernde Flammen auf einem Parkplatz an der Ilja-Ehrenburg-Straße im Stadtteil Toitenwinkel. Als die Helfer von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr eintrafen, hatte sich das Feuer bereits ausgebreitet. Zwei geparkte Autos, ein Seat und ein VW, standen lichterloh in Flammen.

Zwei danebenstehende Wagen wurden aufgrund der Hitzeentwicklung stark beschädigt. Die Feuerwehrleute begannen umgehend mit dem Löschen. Sie konnten aber trotz des schnellen Eingreifens nicht verhindern, dass zwei Autos vollständig ausbrannten. Da laut Polizei schnell feststand, dass ein technischer Defekt ausscheidet und somit nur Brandstiftung in Betracht kommt, machten sich die Beamten im näheren Umfeld sofort auf die Suche nach möglichen Tätern – ohne Erfolg.

Die Fahrzeuge, von denen der Brand ausging, sollen im Heckbereich angezündet worden sein, hieß es. Die Beamten haben eine entsprechende Strafanzeige wegen einer Brandstiftung eingeleitet. Den Sachschaden bezifferten sie auf rund 25.000 Euro. Die fünf Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahren, die die letzte Brandserie zwischen April und Juni kürzlich gestanden, gaben als Motiv Langeweile und allgemeine Unzufriedenheit an. Herauszufinden, wer diesmal die Täter sind, ist nun wieder Aufgabe der Polizei.