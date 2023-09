Die Rostocker Kriminalpolizei sucht Zeugen, weil zwei bislang unbekannte Täter einem 20-Jährigen in Rostock das Mobiltelefon entreißen wollten. Der Geschädigte joggte gegen 21 Uhr am Donnerstag, 21. September, die Schleswiger Straße entlang, als ihn zwei Männer nach der Uhrzeit fragten. Als der Mann sein Mobiltelefon hervorholte, wollten die beiden ihm sein Handy wegnehmen. Es gab eine körperliche Auseinandersetzung. Laut Polizei sollen die Tatverdächtigen auch mit einem Messer in Richtung des 20-Jährigen gestoßen haben. Der leicht verletzte Geschädigte konnte entkommen und alarmierte die Polizei.

Der eine Tatverdächtige wurde von dem Geschädigten wie folgt beschrieben: zirka 1,90 Meter groß, zirka 20 Jahre alt, längere braun-gelockte Haare, bekleidet mit einem schwarzem Alpha Industries-Pullover. Der andere Tatverdächtige: zirka 1,80 Meter groß, korpulente Statur, beleidetmit einer schwarzen Hose mit weißem Logo und einem schwarzen T-Shirt.

Für die Aufklärung des Sachverhaltes bittet die Rostocker Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat am Donnerstag, 21. September, gegen 21 Uhr die körperliche Auseinandersetzung oder die Flucht der beschriebenen Täter im Bereich der Schleswiger Straße 4 beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, unter der Telefonnummer 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.