Viele Badegäste kennen die Bedeutung der einzelnen Flaggen am Strand nicht und bringen sich dadurch in Gefahr. Archivfoto: dpa-Zentralbild Nach Rettungseinsätzen in Rostock Bessere Informationen zur Badesicherheit an der Ostsee gefordert Von Antje Kindler | 24.07.2023, 14:31 Uhr

In den vergangenen Tagen kam es in Rostock zu zahlreichen Rettungseinsätzen. Die Grünen der Hansestadt wollen daher verständlichere Informationen für Badegäste an Rostocks Stränden.