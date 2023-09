Geisternetze in Warnemünde Verlorene Fischereiausrüstung gefährdet die Lebewesen der Ostsee Von Milad Khoshdel | 27.09.2023, 05:00 Uhr Nicht nur Fische werden in verlorenen Netzen gefangen, auch Schweinswale oder Robben sind gefährdet. Foto: Sea Shepherd up-down up-down

Jährlich sammelt die Umweltschutzorganisation Sea Shepherd in der Mecklenburger Bucht Müll. Auch in Warnemünde haben sie einige Tonnen an Fischereiausrüstung bergen können. Mittlerweile gibt es auch schon Ideen, dem Müll vorzubeugen.