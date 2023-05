Am 28. Mai findet das letzte Heimspiel des FC Hansa Rostock in der Saison 2022/23 im Ostseestadion statt. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Anreisetipps fürs Hansa-Spiel am 28. Mai Verkehrseinschränkungen zum Heimspiel im Rostocker Ostseestadion Von Antje Kindler | 25.05.2023, 13:25 Uhr

Am 28. Mai spielt der FC Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig. Für die Partie werden einige Straßen und Parkplätze gesperrt. Was Fans bei der An- und Abreise beachten müssen und welche Busse und Bahnen Richtung Stadion fahren.